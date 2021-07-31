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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası - Son Dakika

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

31.07.2021 22:32
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası, System.String[]

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya'ya 60-59 mağlup oldu.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya'ya 60-59 mağlup oldu.

Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 4. müsabakasında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.

Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçta Çekya, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 51-50 önde geçen Çekya, karşılaşmadan 60-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milli takım, grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. Çekya ise 2. galibiyetini aldı.

Türkiye, B Grubu'ndaki son müsabakasında yarın lider Sırbistan ile mücadele edecek.

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası - Son Dakika Spor


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