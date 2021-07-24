Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası

Gürcistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Almanya'ya 98-62 mağlup oldu.
Genç milliler, B Grubu'ndaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Başkent Tiflis'te oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan Almanya, soyunma odasına 56-28 üstün gitti.
Müsabakanın ikinci yarısında da hız kesmeyen Almanya, üçüncü periyodunu 82-44 önde geçtiği karşılaşmadan 98-62 galip ayrıldı.
Türkiye, bu sonuçla grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. Almanya ise 3. galibiyetini elde etti.
Milli takım, gruptaki son maçını yarın Fransa ile yapacak.
Kaynak: AA
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