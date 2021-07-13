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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers - Son Dakika

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers

13.07.2021 21:58
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Konya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının C Grubu maçında Türkiye, Rusya'ya 76-62 yenildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Konya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının C Grubu maçında Türkiye, Rusya'ya 76-62 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki ilk müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Maçı baştan sona üstün götüren Rusya, ilk çeyreği 22-10, devreyi 39-29, üçüncü çeyreği de 53-47 önde geçip, maçı 76-62 kazandı.

Rusya'da Veronika Pavliuchenko, müsabakayı 24 sayı, 10 ribaundla "double-double" yaparak tamamlarken, millilerde Sude Yılmaz ve Zeynep Şevval Gül 14'er sayıyla mücadele etti.

Milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın Fransa ile oynayacak.

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers

basketbol, Türkiye, Konya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers - Son Dakika Spor


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