Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, ikinci maçında Avustralya'yı 64-62 mağlup etti.

Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, ilk periyodu 18-7 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Avustralya farkı kapattı ve soyunma odasına 34-34 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodu Avustralya 49-46 önde tamamladı. Oldukça heyecanlı geçen son çeyrekte daha üstün oynayan Türkiye, karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, D Grubu'nda çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini elde etti. Milliler, gruptaki üçüncü ve son müsabakasında 6 Temmuz Salı günü Mali ile mücadele edecek.