Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında İranı'ı 84-61 yendi.
Riga Olympic Center'da oynanan karşılaşmaya, Ege Tan Yıldızoğlu, Batın Tuna, Tibet Görener, Adem Bona ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Türkiye, ilk yarıyı 36-26 önde tamamladı.
Karşılaşmada Tibet Görener 19, Yiğit Onan 17 ve Sarper David Mutaf 15 sayı kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip 9'unculuk maçında yarın TSİ 18.00'de Avustralya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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