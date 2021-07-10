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Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

10.07.2021 23:49
Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası, System.String[]

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında İranı'ı 84-61 yendi.

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında İranı'ı 84-61 yendi.

Riga Olympic Center'da oynanan karşılaşmaya, Ege Tan Yıldızoğlu, Batın Tuna, Tibet Görener, Adem Bona ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Türkiye, ilk yarıyı 36-26 önde tamamladı.

Karşılaşmada Tibet Görener 19, Yiğit Onan 17 ve Sarper David Mutaf 15 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip 9'unculuk maçında yarın TSİ 18.00'de Avustralya ile karşılaşacak.

Dünya Kupası, basketbol, Letonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası - Son Dakika Spor


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