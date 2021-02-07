Basketbol: FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından, finale kalan tüm takımlar belli oldu.

Grup liderleri ile en iyi 5 grup ikincisinin final vizesi aldığı eleme turunda, E Grubu'nu ikişer galibiyet ve mağlubiyetle tamamlayan Türkiye, en iyi ikinciler arasında adını finale yazdırdı.

A Grubu'nda Slovenya ve Yunanistan, B Grubu'nda İsveç ve Karadağ, C Grubu'nda Rusya ve Bosna Hersek, D Grubu'nda Çekya ve İtalya, E Grubu'nda Sırbistan ile Türkiye, F Grubu'nda Belarus, G Grubu'nda Belçika, H Grubu'nda Slovakya ve I Grubu'nda Hırvatistan, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Öte yandan, elemelerin son gününde 13 karşılaşma oynandı. İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçlarda E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya'yı 96-61, D Grubu'nda Çekya, Danimarka'yı 84-63, İtalya ise Romanya'yı 81-66 yendi.