Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.02.2021 19:23
Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Alexey Davydov (Rusya)Türkiye: Larkin 9, Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu 9, Alper Şengün 24, Sertaç Şanlı 14, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 19, Şehmus Hazer 8, Metecan Birsen 2,...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Alexey Davydov (Rusya)

Türkiye: Larkin 9, Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu 9, Alper Şengün 24, Sertaç Şanlı 14, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 19, Şehmus Hazer 8, Metecan Birsen 2, Furkan Haltalı, Berk Uğurlu 3, Doğuş Özdemiroğlu

İsveç: Massamba 3, Borg 11, Czerapowicz 11, Jerebko 21, Birgander 19, Magarity 2, Pantzar 9, Andersson 2, Barton, Lofberg 2, Ramstedt

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-35

3. Periyot: 62-57

5 faulle çıkan: 34.15 Samet Geyik (Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yendi.

Grubundaki ikinci galibiyetini alan Türkiye, şampiyonaya gitmek için bu akşamki maçta Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesini bekleyecek. Bu sonucun çıkmaması halinde Türkiye'nin şampiyonaya gidip gitmeyeceğini 22 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belirleyecek.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da uzun oyuncularıyla sayı üretti ve 3. dakika 5-5 beraberlikle geçildi. Alperen ve Sertaç dışındaki oyuncularla skora katkı yapmakta zorlanan milli takım, Borg'un basketine engel olamayınca 6. dakikada 7 sayı geriye (13-6) düştü. 9. dakikada 17-10 geride kalan Türkiye, Buğrahan'ın basketleriyle oyundan kopmadı. Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla direnç kazanan milliler, Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle ilk çeyreği 18-17 önde geçmeyi başardı.

Pota altında takımına önemli katkı veren Alperen, bir de 3 sayılık basket buldu ve 15 dakikada milliler farkı 6 sayıya çıkardı: 31-25. Alperen'in kenarda kaldığı bölümlerde sayı bulmakta zorlanan milli takım, sert adam adama savunmayla rakibinin üstünlüğüne izin vermedi. Türkiye, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle ilk yarıyı 39-35 önde tamamladı.

İsveç ikinci yarıya dış atışlarda yüksek yüzdeyle başladı. 4 dakikada ürettiği 16 sayının 12'sini dışarıdan bulan İsveç, 24. dakikada 51-46 öne geçti. Melih'in basketleriyle oyundan kopmayan Türkiye, Alperen ve Şehmus ile sayılar üreterek 3. periyot sonunda 62-57 ile skoru lehine çevirdi.

Türkiye, Alperen'in basketiyle 37. dakikada farkı 11 sayıya (78-67) çıkardı. Kendisini şampiyonaya taşıyacak 13 sayılık farka çok yaklaşan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamadı ve sahadan 88-80 galip ayrıldı.

Melih Mahmutoğlu, Türkiye, Romanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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