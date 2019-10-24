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Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

6 dakika önce

FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Belçika ekibi Spirou Basket'e 81-76 mağlup oldu.

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FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Belçika ekibi Spirou Basket'e 81-76 mağlup oldu.

Spiroudome'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde tamamlayan Spirou Basket, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.

Spirou Basket, üçüncü çeyreğini 66-58 önde tamamladığı müsabakadan 81-76 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, Belçika, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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