Basketbol: FIBA Avrupa Kupası
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FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Belçika ekibi Spirou Basket'e 81-76 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:34 Kaynak: AA
FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Belçika ekibi Spirou Basket'e 81-76 mağlup oldu.
Spiroudome'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde tamamlayan Spirou Basket, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.
Spirou Basket, üçüncü çeyreğini 66-58 önde tamamladığı müsabakadan 81-76 galip ayrıldı.
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