Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Balkan Basket: Jordan 5, Chambers 6, Grozev 4, Dimitrov 6, Balaban 14, Avramov 12, Agee 11, Vutev

CSM Oradea: Holt 4, Broussard 11, Green 4, Baciu 2, Markovic 8, Watson 12, Valeika 3, Nicolescu 3, Zekovic 8

1. Periyot: 15-11

Devre: 24-29

3. Periyot: 42-43

Beş faulle çıkanlar: 39.06 Valeika (CSM Oradea), 39.25 Agee (Balkan Basket)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Bulgaristan ekibi Balkan Basket, gruptaki ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı 58-55 yendi.

Balkan Basket bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. CSM Oradea ise ilk kez mağlup oldu.

Balkan Basket, üçüncü maçında yarın saat 18.00'de Beşiktaş Icrypex ile karşılaşacak. CSM Oradea ise 15.00'te CSU Sibiu ile karşı karşıya gelecek.