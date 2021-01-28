Basketbol: FIBA Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

28.01.2021 20:01
Basketbol: FIBA Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Sergei Beliakov (Rusya), Franko Gracin (Hırvatistan)Beşiktaş Icrypex: Blackmon 14, Şehmus Hazer 25, Markell Johnson 6, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 16, Berry II 21, Egehan Arna 4, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Sergei Beliakov (Rusya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Beşiktaş Icrypex: Blackmon 14, Şehmus Hazer 25, Markell Johnson 6, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 16, Berry II 21, Egehan Arna 4, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu

CSU Sibiu: Addison 23, Philmore 12, Torok 5, Tohatan 7, Williams 8, Ryback Johnson 2, Jackson 14, Hardy 10

1. Periyot: 25-25

Devre: 48-42

3. Periyot: 74-48

Beş faulle çıkan: 33.08 Philmore (CSU Sibiu)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Beşiktaş Icrypex, gruptaki ikinci maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 90-81 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı. CSU Sibiu ise ilk kez mağlup oldu.

Beşiktaş Icrypex, üçüncü maçında yarın saat 18.00'de Bulgaristan takımı Balkan Basket ile karşı karşıya gelecek. Romanya takımları CSM Oradea ile CSU Sibiu ise saat 15.00'te karşılaşacak.

Maça etkili başlayan CSU Sibiu, 4. dakikayı 12 sayı farkla 14-2 önde geçti. Hücumda kısa oyuncularının skor katkısıyla toparlanan Beşiktaş Icrypex, 7. dakika biterken farkı 2 sayıya düşürdü: 17-19. Çekişmeli geçen ilk çeyrek, 25-25 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyot da dengeli bir oyuna sahne olurken çeyreğin son bölümlerinde Berry II ve Blackmon'la sayılar bulan Beşiktaş Icrypex, soyunma odasına 48-42 üstün girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan siyah-beyazlı takım, Şehmus Hazer'in basketiyle 22. dakika biterken farkı 13 sayıya çıkardı: 55-42. Çeyrek boyunca 26 sayı kaydeden Beşiktaş Icrypex, rakibine 6 sayı şansı verdi ve final periyoduna 74-48 skor avantajıyla önde gitti.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Icrypex, maçı 90-81 kazandı.

Hırvatistan, Beşiktaş, Karadağ, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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