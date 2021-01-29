Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Gellert Kapitany (Macaristan), Franko Gracin (Hırvatistan)
CSM Oradea: Watson 19, Nicolescu 2, Zekovic 4, Markovic 15, Holt 1, Broussard 17, Valeika 2, Green 10
CSU Sibiu: Addison 16, Hardy 19, Philmore 6, Tohatan 12, Williams 13, Johnson, Jackson 4, Torok 4, Lutete IV 2, Gavriloaia 2
1. Periyot: 14-31
Devre: 34-37
3. Periyot: 51-53
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda iki Romanya temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada CSU Sibiu, CSM Oradea'yı 78-70 yendi.
Grupta üç maçta iki galibiyet elde eden CSU Sibiu, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
Grupta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan CSM Oradea ise Avrupa kupalarına veda etti.
Kaynak: AA
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