Basketbol: FIBA Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımına 70-58 yenildi.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımına 70-58 yenildi. Macaristan'daki Novomatic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Sapron Basket, ilk çeyreğini 14-12 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 38-25 üstünlükle girdi. İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan Sapron Basket, üçüncü periyotunu 56-41 önde kapattığı karşılaşmayı 70-58'lik skorla kazandı. Sopron Basket'te 16 sayıyla Gabby Williams, Galatasaray'da 15 sayıyla Courtney Monae Williams takımlarının en skorer oyuncuları oldu. D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde yine Macaristan'da Sopron Basket ile karşılaşarak rakibine kaybeden sarı-kırmızılılar, turnuvada henüz galibiyet elde edemedi. Sopron Basket ise 4'te 4 yaparak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

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