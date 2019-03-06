Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

15 dakika önce

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi.

Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]
Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi.

Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 üstün geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-39 geride gitti.

Pınar Karşıyaka maçın üçüncü çeyreğini de 63-59 önde bitirirken, ev sahibi takım son periyottaki etkili oyunuyla salondan 78-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]