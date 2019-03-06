Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası
15 dakika önce
Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi.
Pınar Karşıyaka
Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa
Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya
'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi.
Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 üstün geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-39 geride gitti.
Pınar Karşıyaka maçın üçüncü çeyreğini de 63-59 önde bitirirken, ev sahibi takım son periyottaki etkili oyunuyla salondan 78-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 13 Mart Çarşamba
günü İzmir
'de oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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