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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

1 saat önce

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i deplasmanda 77-70 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i deplasmanda 77-70 mağlup etti.

İsveç'teki Boras Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğini 63-56 üstün tamamladığı maçı 77-70 kazanmasını bilen yeşil-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi için avantaj sağladı.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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