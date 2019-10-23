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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

1 saat önce

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 yendi.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 yendi.

Saint-Leonard Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 geride kapatan konuk ekip, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devre arasına 41-33 önde girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 61-45 üstün tamamladığı mücadeleyi 76-60 kazandı ve gruplara galibiyetle başladı.

İsviçre, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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