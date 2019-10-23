Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 yendi.
Saint-Leonard Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 geride kapatan konuk ekip, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devre arasına 41-33 önde girdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 61-45 üstün tamamladığı mücadeleyi 76-60 kazandı ve gruplara galibiyetle başladı.
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