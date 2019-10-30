Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

21 dakika önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Nir Meirson (İsrail), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)Bahçeşehir Koleji: Altan Erol 3, Golden 24, Hardy, Johnson 16, Mathiang 11, Can Altıntığ 2, Clark 8, Alper Özcan, Doğan Şenli 2, Hadi ÖzdemirCSM CSU...

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Nir Meirson (İsrail), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Altan Erol 3, Golden 24, Hardy, Johnson 16, Mathiang 11, Can Altıntığ 2, Clark 8, Alper Özcan, Doğan Şenli 2, Hadi Özdemir

CSM CSU Oradea: Richard 6, Watson 12, Zekovic 16, Barnette 11, Valeika 5, Broussard 5, Markovic 14, Baciu 2, Fometescu

1. Periyot: 23-17

Devre: 42-36

3. Periyot: 55-50

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 71-66 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk yenilgisini aldı.

Yunanistan, İsrail, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: 9 kişinin can verdiği hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:51:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]