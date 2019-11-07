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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Belçika'nın Phoenix Brüksel takımını 79-66 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Belçika'nın Phoenix Brüksel takımını 79-66 mağlup etti.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, 2. galibiyetini aldı. Phoenix Brüksel ise 2. yenilgisini yaşadı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, ilk yarıyı 48-34 önde tamamladı.

Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 65-50 üstün geçtiği mücadeleden 79-66 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Amath M'Baye, galibiyette başrolü üstlendi.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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