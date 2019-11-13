Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Alessandro Martolini (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Miroslav Tomov (Bulgaristan)
Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Hardy 10, Johnson 14, Mathiang 10, Can Altıntığ, Thomas Akyazılı, Clark 14, Altan Erol, Alper Özcan, Hadi Özdemir 7
Fribourg Olympic: Derksen 11, Garrett 11, James 20, Lehmann 5, Pollard 18, Jaunin 1, Martina, Mbala 4, Schommer
1. Periyot: 17-15
Devre: 37-32
3. Periyot: 53-52
FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 79-70 yendi.
Bahçeşehir Koleji, grupta üçüncü galibiyetini aldı.