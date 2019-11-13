Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Alessandro Martolini (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Miroslav Tomov (Bulgaristan)Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Hardy 10, Johnson 14, Mathiang 10, Can Altıntığ, Thomas Akyazılı, Clark 14, Altan Erol, Alper Özcan, Hadi Özdemir...

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Alessandro Martolini (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Miroslav Tomov (Bulgaristan)

Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Hardy 10, Johnson 14, Mathiang 10, Can Altıntığ, Thomas Akyazılı, Clark 14, Altan Erol, Alper Özcan, Hadi Özdemir 7

Fribourg Olympic: Derksen 11, Garrett 11, James 20, Lehmann 5, Pollard 18, Jaunin 1, Martina, Mbala 4, Schommer

1. Periyot: 17-15

Devre: 37-32

3. Periyot: 53-52

FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 79-70 yendi.

Bahçeşehir Koleji, grupta üçüncü galibiyetini aldı.

Bulgaristan, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]