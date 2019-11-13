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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Peter Praksch (Macaristan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)Pınar Karşıyaka: Yunus Sonsırma 14, Triche 12, Metecan Birsen 8, M'Baye 11, Morgan 13, Semih Erden 12, Kennedy 15, Onuralp Bitim 7, Taylor, Adem...

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Peter Praksch (Macaristan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

Pınar Karşıyaka: Yunus Sonsırma 14, Triche 12, Metecan Birsen 8, M'Baye 11, Morgan 13, Semih Erden 12, Kennedy 15, Onuralp Bitim 7, Taylor, Adem Bona

Spirou Basket: Rahon 2, Libert 5, Schoepen 9, Beane 2, Sharma 2, Boukichou 20, Delalic 2, Hervelle 2, Samardzic 4, Botuli, Greenwood 6, Creppy

1. Periyot: 25-14

Devre: 47-31

3. Periyot: 71-41

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında Belçika temsilcisi Spirou Basket'i 92-54 mağlup etti.

Grupta 3. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, liderliği rakibinden devraldı.

Müsabakaya iyi başlayan taraf olan Pınar Karşıyaka, M'Baye ile Triche'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 7. dakikada 15 sayılık (23-8) farka ulaştı. Yeşil-kırmızlı ekip, son bölümde hücumda etkili olamasa da periyodu 25-14 önde geçti.

İkinci periyodun başında Greenwood'la sayılar üreten konuk ekip, 14. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 29-24. Kennedy ve Yunus'la farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, Semih Erden ile Onuralp Bitim'in de katkılarıyla devreyi 16 sayı farkla 47-31 üstün kapattı.

Üçüncü periyotta rakibine sadece 10 sayı şansı veren Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen, Morgan ve M'Baye'nin skorer oyunuyla son çeyreğe 71-41 galip durumda girdi.

Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 38 sayı farkla 92-54 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, Macaristan, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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