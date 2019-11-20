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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
6 saat önce
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Romanya'nın CSM CSU ekibini 88-77 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Romanya'nın CSM CSU ekibini 88-77 mağlup etti.
Oradea kentinde Antonio Alexe Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen Bahçeşehir Koleji, devreyi 56-42 üstün tamamladı.
Son periyoduna 69-58 önde girdiği mücadeleyi 88-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti.
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