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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Romanya'nın CSM CSU ekibini 88-77 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Romanya'nın CSM CSU ekibini 88-77 mağlup etti.

Oradea kentinde Antonio Alexe Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen Bahçeşehir Koleji, devreyi 56-42 üstün tamamladı.

Son periyoduna 69-58 önde girdiği mücadeleyi 88-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti.

basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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