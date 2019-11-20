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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
6 saat önce
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar'ı 79-62 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar'ı 79-62 mağlup etti.
Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan ve ev sahibi ekibin ilk çeyreğini 16-12 önde geçtiği maçın devresi 31-31 berabere sona erdi.
Mücadelede üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 51-47 önde giren Pınar Karşıyaka, salondan 79-62 galip ayrıldı.
Grupta lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ve üst turu garantiledi.
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