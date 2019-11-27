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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alfred Jovovic (Hırvatistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 10, Metecan Birsen 15, M'Baye 25, Morgan 18, Semih Erden 7, Yunus Sonsırma 2, Onuralp Bitim 3, Nusret Yıldırım...

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alfred Jovovic (Hırvatistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 10, Metecan Birsen 15, M'Baye 25, Morgan 18, Semih Erden 7, Yunus Sonsırma 2, Onuralp Bitim 3, Nusret Yıldırım 3

Phoenix Brüksel: Bell 17, Cumberbatch 6, Niels Foerts, Jonas Foerts 12, Jukic 8, Fairell, Bradford 18, Lichodzijewski 4, Loubry 25, Robeyns

1. Periyot: 26-19

Devre: 49-37

3. Periyot: 72-60

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda daha önce lider olarak ikinci tura çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, gruptaki 6. ve son maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Phoenix Brüksel'i 93-90 yendi.

Karşılaşmaya Bell ve Foerts'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ve ilk 3 dakikayı 10-4 önde geçen Phoenix Brüksel, çeyreğin son 4 dakikasına 17-15 üstün girdi. M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle 8. dakika içinde 20-19 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, 14 sayılık farka (49-35) ulaştığı devreyi 49-37 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Taylor ve Semih Erden'le aradaki farkı 16 sayıya (53-37) çıkaran Pınar Karşıyaka, 28. dakikada skoru 70-47'ye getirdi. Rakibin 13-0'lık seriyle aradaki farkı 10 sayıya indirdiği (60-70) periyodu yeşil-kırmızılı ekip, 72-60 önde tamamladı.

Son çeyrekte çok top kaybı yapan Pınar Karşıyaka önünde daha etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip, 36. dakikada Bell'in 3 sayılık basketiyle 80-79 üstünlük kurdu. Son bölümde Metecan Birsen'in sayılarıyla tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son hücumda M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle müsabakadan 93-90 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, Bosna - Hersek, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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