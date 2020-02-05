Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Juozas Barkauskas (Litvanya), Nir Meirson (İsrail)

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Triche 12, Metecan Birsen 13, M'Baye 8, Morgan 23, Crocker 14, Kennedy 2, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım 7, Onuralp Bitim 5, Arca Tülüoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 2, Hardy 12, Jones 8, Hadi Özdemir, Mathiang 18, Johnson 10, Thomas Akyazılı 3, Clark 6, Alper Özcan 2, Doğan Şenli 4

1. Periyot: 18-23

Devre: 42-42

3. Periyot: 68-52

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, bir diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji'ni 96-65 mağlup etti.

Çeyrek finale kalmayı daha önce garantileyen Pınar Karşıyaka, grubu namağlup lider tamamlarken, Bahçeşehir Koleji ise 3. sırada yer alarak elendi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji karşısında Pınar Karşıyaka, Metecan, Morgan ve Taylor'ın basketleriyle 4. dakikada 8-8 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde farkı 8 sayıya kadar (23-15) çıkaran Bahçeşehir Koleji, periyodu 23-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda M'Baye ve Crocker'ın sayılarıyla 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 12. dakika içinde 29-23 üstünlük kurdu. Karşılaşmada 32-32 eşitliği yakalayan Bahçeşehir Koleji, 38-36 öne geçmesine rağmen devre 42-42 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyodun başında 8-0'lık seri yakalayan ve 50-42 öne geçen ev sahibi ekip, aradaki farkı açtığı periyodu 16 sayı farkla 68-52 üstün bitirdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-65 galip ayrıldı.