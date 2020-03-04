Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

21 dakika önce

Salon: Akatlar Kültür ve Spor KompleksiHakemler: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)Bahçeşehir Koleji: Golden 20, Can Altıntığ, Mangok 15, Hardy 4, Johnson 4, Jones 9, Clark 24, Hadi Özdemir 2Ventspils: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis...

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)

Bahçeşehir Koleji: Golden 20, Can Altıntığ, Mangok 15, Hardy 4, Johnson 4, Jones 9, Clark 24, Hadi Özdemir 2

Ventspils: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7, Washpun 6, Cavars 12, Vitols 3, Gluditis, Berzins

1. Periyot: 15-22

Devre: 36-46

3. Periyot: 58-62

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Letonya temsilcisi Ventspils'i 78-77 yendi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 11 Mart Çarşamba günü Letonya'da oynanacak.

Turu geçen takım, Tsmoki Minsk (Belarus)-Bakken Bears (Danimarka) eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan, İspanya, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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