Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

20 dakika önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i 89-71 yendi.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası, System.String[]

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i 89-71 yendi.

Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili performans sergileyen Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-40 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 67-60 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, son periyotta farkı açarak mücadeleden 18 sayı farkla 89-71 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj yakaladı.

Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Kiev, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:52:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]