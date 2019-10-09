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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Eleme Turu

1 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Goran Sljivic (Avusturya)Pınar Karşıyaka: Triche 18, James Metecan Birsen 3, Taylor 11, Morgan 7, M'Baye 16, Yunus Emre Sonsırma 4, Semih Erden 5, Nusret Yıldırım, Kennedy 13,...

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Eleme Turu, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Goran Sljivic (Avusturya)

Pınar Karşıyaka: Triche 18, James Metecan Birsen 3, Taylor 11, Morgan 7, M'Baye 16, Yunus Emre Sonsırma 4, Semih Erden 5, Nusret Yıldırım, Kennedy 13, Arca Tülüoğlu 1, Onuralp Bitim, Görkem Doğan

Boras Basket: Andersson 9, Davis, Fridriksson 10, Gunnarsson 2, Tyus 14, Gutenius 4, Johansson, Cuthbertson 12, Person 7, Hellgren, Larsson

1. Periyot: 23-10

Devre: 42-24

3. Periyot: 55-46

Beş faulle çıkanlar: 35.51 Davis (Boras Basket), 39.30 Taylor (Pınar Karşıyaka)

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası Eleme Turu'nun rövanş maçında İsveç temsilcisi Boras Basket'i 78-58 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyoduna etkili başlayan İzmir ekibi, James Metecan Birsen ve M'Baye'nin sayılarıyla 3. dakikaya 4-0 önde girdi. Özellikle M'Baye'nin etkili oyunu ve sayılarıyla farkı açmayı başaran Pınar Karşıyaka ilk çeyreği 23-10 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi, Kennedy ve Morgan'ın etkili oyunuyla soyunma odasına 42-24 önde giren taraf oldu.

Üçüncü çeyrekte Tyus ve Cuthbertson'un oyuna ağırlığını koymasıyla farklı kapatmaya çalışan Boras Basket, buna rağmen ev sahibi ekibin savunmadaki başarısı sayesinde bu bölümü de 55-46 geride tamamladı.

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, karşılaşmanın 4. çeyreğinde etkili oyunu ve taraftarının desteğiyle maçı 78-58 kazandı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta da rakibini 77-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

İzmir temsilcisi, E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla mücadele edecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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