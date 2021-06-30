A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

A Milli Takım, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ilk maçında, Uruguay'ı 95-86 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 05.35'te Çekya ile karşı karşıya gelecek. Kanada Victoria Memorial Arena'da oynanan maça Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 43-37 önde tamamladı.

A Milli Takım'da Cedi Osman 27, Alperen Şengün 15 ve Melih Mahmutoğlu 10 sayı kaydederken, Uruguay'da ise Jayson Granger 25 ve Mathias Calfani 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

- İstanbul