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Basketbol: FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri - Son Dakika

Basketbol: FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri

04.07.2021 04:42
Basketbol: FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, System.String[]

Salon: Victoria Memorial ArenaHakemler: Antonio Conde (İspanya), Steven Anderson (ABD), Boris Krejic (Slovenya)Türkiye: Doğuş Özdemiroğlu 2, Furkan Korkmaz 20, Cedi Osman 4, Ersan İlyasova 6, Ömer Faruk Yurtseven 2, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 2, Buğrahan Tuncer 8, Melih Mahmutoğlu...

Salon: Victoria Memorial Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Steven Anderson (ABD), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye: Doğuş Özdemiroğlu 2, Furkan Korkmaz 20, Cedi Osman 4, Ersan İlyasova 6, Ömer Faruk Yurtseven 2, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 2, Buğrahan Tuncer 8, Melih Mahmutoğlu 7

Yunanistan: Calathes 18, Sloukas 15, Mitoglou 10, Giannopoulos 4, Papagiannis 14, Antetokounmpo 2, Chrysikopoulos, Kaselakis 2, Katsivelis, Kavvadas 2, Larentzakis 14

1. Periyot: 22-8

Devre: 34-27

3. Periyot: 47-51

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu.

Bu sonuçla Türkiye, elemelere yarı finalde veda etti, Yunanistan ise finale yükseldi.

Yunanistan ile Çekya arasında yarın oynanacak final müsabakasını kazanacak ekip, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Milli takım, hücumda organize olamayan ve üst üste isabetsiz atışlar yapan Yunanistan karşısında Alperen Şengün'ün serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 7. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 15-4. A Milli Takım, kalan bölümde Alperen ile Buğrahan Tuncer'in verdiği katkıyla baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda daha iyi organize olan Yunanistan, Larentzakis'in skor yükünü üstlenmesiyle 14. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 25-19. Çoğunluğu serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı tekrar çift hanelere çıkarmasına rağmen dış atışlarda düşük yüzdede kalan milliler, soyunma odasına 34-27 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında basit hatalar yapan Türkiye karşısında 10-0'lık seri yakalayan Yunanistan, 23. dakikada ilk kez öne geçti: 34-37. Yunanistan, savunmada ve hücumda istediklerini yapamayan milli takım karşısında 4 oyuncusunun skora verdiği katkıyla 29. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 39-49. A Milli Basketbol Takımı son bir dakika 58 saniyede 8 sayı bularak farkı azaltmasına rağmen Yunanistan, final periyoduna 51-47 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında Furkan Korkmaz'ın isabetli dış atışıyla Türkiye'nin farkı bir sayıya indirmesine rağmen Yunanistan, Calathes ile Sloukas'ın oyuna ağırlığını koymasıyla ve art arda kazandırdığı sayılarla farkı açtı ve karşılaşmadan 81-63 galip ayrıldı.

Yunanistan'da 18 sayı atan Nick Calathes ve 15 sayı üreten Kostas Sloukas, galibiyette önemli rol oynadı. Türkiye'de ise Furkan Korkmaz 20 sayı üretti.

Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova, Olimpiyat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri - Son Dakika Spor


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