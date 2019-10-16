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Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

23 dakika önce

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)Teksüt Bandırma: Smith 12, Prewitt 19, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 2, Şehmus Hazer 17, Kalinoski, Alperen Şengün 4, Terry 10, Hummer 5Hapoel Jerusalem: Cousins, Blatt 8, Feldeine...

Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Teksüt Bandırma: Smith 12, Prewitt 19, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 2, Şehmus Hazer 17, Kalinoski, Alperen Şengün 4, Terry 10, Hummer 5

Hapoel Jerusalem: Cousins, Blatt 8, Feldeine 3, Levi 3, Braimoh 15, Zalmanson 4, Lockett 3, Thomas 16, Kupsas 2, Brown 19

1.Periyot: 19-19

Devre: 30-33

3.Periyot: 49-60

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Teksüt Bandırma, İsrail'in Hapoel Jerusalem takımına 73-69 mağlup oldu.

Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. İlk çeyrek 19-19 eşitlikle tamamlandı. Dengede geçen ikinci periyotun son bölümünde konuk ekip, Brown ve Thomas ile 7-0'lık seri yakalayarak devreye 33-30 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte oyunda üstünlüğü eline geçiren İsrail ekibi, son bölüme 60-49'lük üstünlükle başladı. Son çeyrekte Teksüt Bandırma'nın çabaları farkı azaltsa da sonuç değişmedi: 73-69

Teksüt Bandırma'da Perwitt 19 ve Şehmus Hazer 17 sayı ile oynarken Hapoel Jerusalem takımında Brown 19, Thomas 16 ve Braimoh 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Bandırma, Letonya, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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