Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

1 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada grup aşamasını lider bitirerek son 16 turuna yükselen Çukurova Basketbol ile play-off turunda OGM Ormanspor'u eleyen Beşiktaş, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia'yı eleyen Galatasaray ise son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ilk macları 23-24 Ocak'ta, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 ve 21 Şubat'ta yapılacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

BLMA (Fransa)-Reyer Venezia (İtalya)

Çukurova Basketbol-Beşiktaş

Spar Citylift (İspanya)-MBA Moskova (Rusya)

Tarbes (Fransa)-MBK Ruzomberok (Slovakya)

InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya)- ASVEL (Fransa)

KSC Szekszard (Macaristan)-Artego Bydgoszcz (Polonya)

Wisla CAN PACK (Polonya)- Nantes Reze (Fransa)

DVTK (Macaristan)-Galatasaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Fransa, Macaristan, Avrupa, basketbol, Spor
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