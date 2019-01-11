Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kupada grup aşamasını lider bitirerek son 16 turuna yükselen Çukurova
Basketbol ile play-off turunda OGM Ormanspor'u eleyen Beşiktaş
, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia'yı eleyen Galatasaray
ise son 16 turunda Macaristan
temsilcisi DVTK ile karşılaşacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ilk macları 23-24 Ocak'ta, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 ve 21 Şubat'ta yapılacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
BLMA (Fransa
)-Reyer Venezia (İtalya
)
Çukurova Basketbol-Beşiktaş
Spar Citylift (İspanya
)-MBA Moskova
(Rusya
)
Tarbes (Fransa)-MBK Ruzomberok (Slovakya
)
InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya
)- ASVEL (Fransa)
KSC Szekszard (Macaristan)-Artego Bydgoszcz (Polonya)
Wisla CAN PACK (Polonya)- Nantes Reze
(Fransa)
DVTK (Macaristan)-Galatasaray