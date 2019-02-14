Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

1 saat önce

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, konuk olduğu Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'i 93-73 yendi.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, konuk olduğu Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'i 93-73 yendi.

Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 geride kapatan Çukurova Basketbol, devre arasına 42-41 mağlup durumda gitti.

Üçüncü periyotta oyunun üstünlüğünü ele alan Çukurova Basketbol, son çeyreğine 66-57 üstün girdiği mücadeleden 20 sayı farkla 93-73 galip ayrıldı.

Bu skorla çeyrek final için avantaj yakalayan Çukurova Basketbol, karşılaşmanın rövanşında rakibini 21 Şubat'ta konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:18 Kaynak: AA

Polonya, Çukurova, Avrupa, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Luyindama Avrupa Kupalarında İlk Golünü Kaydetti Fernando Muslera Hakemin Penaltı Kararına İsyan Etti!

Galatasaraylı Taraftarlar Hakem Manzano'yu Topa Tuttu Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Hakem Adil Bir Yönetim Sergiledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 23:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]