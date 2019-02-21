Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

1 saat önce

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Sinisa Prpa (Sırbistan)Çukurova Basketbol: Şaziye İvegün Üner, Pelin Bilgiç, Iagupova 24, Naumenko 5, Ndour 14, Bone 19, Mestdagh 9, Sera Özelçi, Sevgi Uzun 2, Gray 9, Meltem Avcı 4Wisla...

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]
Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegün Üner, Pelin Bilgiç, Iagupova 24, Naumenko 5, Ndour 14, Bone 19, Mestdagh 9, Sera Özelçi, Sevgi Uzun 2, Gray 9, Meltem Avcı 4

Wisla CANPACK: Russell 9, Canada 15, Rodriguez 15, Zietara 6, Cegielska 5, Conde 16, Araujo 2, Jakubiuk 4, Aleksandravicius 6

1. Periyot: 26-15

Devre: 48-39

3. Periyot: 69-58

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu rövanş maçında Çukurova Basketbol, konuk ettiği Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'ı 86-78 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 26-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte Alina Iagupova ve Astour Ndour'un sayılarıyla iyi oyununu sürdüren Mersin temsilcisi boyalı alandaki etkili oyunuyla devreye 9 (48-39) sayı önde girdi.

Üçüncü periyotta Chelsea Gray ve Alina Iagupova'nın sayılarıyla rakibinin bulduğu sayılara karşılık veren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 11 (69-58) puan önde tamamladı.

Son periyotta farkı 4 sayıya kadar indiren rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Iagupova, bulduğu sayılarla Çukurova Basketbol'un maçı 86-78 kazanmasın katkı sağladı.

Rakibini deplasmanda da yenen Mersin ekibi, çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Öte yandan Çukurova Basketbol, Avrupa ve ligde yenilmezlik serisini de 29 maça çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:18 Kaynak: AA

Ukrayna, Yunanistan, Çukurova, basketbol, Spor
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