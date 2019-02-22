Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

1 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanşında Galatasaray, konuk olduğu Fransa ekibi BLMA'ya 70-57 yenilerek turnuvaya veda etti.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanşında Galatasaray, konuk olduğu Fransa ekibi BLMA'ya 70-57 yenilerek turnuvaya veda etti.

Lattes kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk periyotunu 18-15 önde önde geçen ev sahibi BLMA, devreyi ise 36-32 önde kapadı.

Üçüncü çeyrekte de aradaki skor farkını koruyarak 49-45 üstün tamamlayan Fransa temsilcisi, karşılaşmayı ise 70-57'lik skorla kazanarak adını üst tura yazdırdı.

Maçın en skorer oyuncusu, BLMA'da 20 sayı kaydeden Helena Ciak oldu.

İlk maçta konuk ettiği rakibine 64-50 mağlup olan Galatasaray, rövanşı da kaybederek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl kupadan zaferle ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:35 Kaynak: AA

basketbol, Fransa, Galatasaray, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk Galatasaraylı Taraftarlar, Yangında Hayatını Kaybeden Flamengolu Oyuncuları Unutmadı

Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin Mbaye Diagne, Benfica Maçında Fatih Terim'i Çıldırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 02:00:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]