Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası
31 dakika önce
Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Famila Schio takımını 79-75 yendi.
Çukurova
Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya
'nın Famila Schio takımını 79-75 yendi.
Vicenza kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 22-17, ilk devresi ise 41-36 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Famila Schio, son 10 dakika öncesi de 5 sayılık farkı (59-54) korudu. Bitime 6 dakika kala 11 sayı geride olan (70-59) Çukurova Basketbol, kalan süredeki etkili oyunuyla maçı 79-75 kazandı.
Yarı finale yükselen takım, 14 Mart
Perşembe günü Mersin
'de oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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