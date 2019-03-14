Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

39 dakika önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Thomas Bissuel (Fransa), Maka Kupatadze (Gürcistan)Çukurova Basketbol: Mestdagh, Gray 3, Iagupova 25, Naumenko, Ndour 18, Bone 19, Pelin Bilgiç, 5, Sevgi Uzun 3Famila Schio: Crippa, Gruda 9, Dotto 14, Lavender 22, Quigley 18, Fassina,...

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Thomas Bissuel (Fransa), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Çukurova Basketbol: Mestdagh, Gray 3, Iagupova 25, Naumenko, Ndour 18, Bone 19, Pelin Bilgiç, 5, Sevgi Uzun 3

Famila Schio: Crippa, Gruda 9, Dotto 14, Lavender 22, Quigley 18, Fassina, Lisec 13, Battisodo 5, Andre, Gemelos

1. Periyot: 24-25

Devre: 35-46

3. Periyot: 52-62

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya'nın Famila Schio takımına 81-73 yenildi.

Çeyrek final turunda ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 mağlup eden Çukurova Basketbol, rövanşta 8 sayı farkla yenilince organizasyona veda etti. Famila Schio elde ettiği galibiyetle yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Fransa, Gürcistan, Çukurova, basketbol, Spor
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