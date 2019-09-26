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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

41 dakika önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Rusya temsilcisi Spartak Noginsk'i 81-67 yenerek avantaj elde etti.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Rusya temsilcisi Spartak Noginsk'i 81-67 yenerek avantaj elde etti.

Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-36 önde tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, sahadan 14 sayı farkla 81-67 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Ekim Perşembe günü Kayseri'de oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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