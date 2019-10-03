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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

1 saat önce

Salon: Kadir Has Hakemler: Aleksandar Milojevic (Makendonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Alexandra Stan (Romanya)Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gamze Zeren 7, Ivankovic 8, Barbee 21, Gülse Uğur 4, Beril Albayrak 1, Gizem Sezer 2, Burkee 16, Şevval Karlıtekin,...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has


Hakemler: Aleksandar Milojevic (Makendonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Alexandra Stan (Romanya)

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gamze Zeren 7, Ivankovic 8, Barbee 21, Gülse Uğur 4, Beril Albayrak 1, Gizem Sezer 2, Burkee 16, Şevval Karlıtekin, Fatma Dikmen

Spartak Noginsk: Korotygina 18, Dorosheva 6, Karpunina 8, Andrianova 2, Petish 4, Krivolapova 17, Alikina, Zabolotnaia, Gorshechnikova 5, Garkavskaya 8, Dukhina, Sumets 3

1. Periyot: 21-18

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-52

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk'i 82-71 yenerek gruplara kalmayı başardı.

Kayseri temsilcisi, Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan ilk maçta da rakibini 81-67 mağlup etmişti.

Hırvatistan, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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