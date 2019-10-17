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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

31 dakika önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu B Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş TRC İnşaat deplasmanda, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'a 80-71 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu B Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş TRC İnşaat deplasmanda, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'a 80-71 yenildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vidnoje Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-16 geride kapatan Beşiktaş, devreye ise 40-39 önde girdi. Büyük bir çekişme olan üçüncü çeyrek 62-62'lik eşitlikle tamamlandı. Son çeyrekte daha etkili oynayan ev sahibi takım salondan 80-71 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Yvonne Anderson'ın 28 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Beşiktaş, Moskova, Avrupa, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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