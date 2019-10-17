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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

37 dakika önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftası C Grubu'nda OGM Ormanspor, İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup etti.

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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftası C Grubu'nda OGM Ormanspor, İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup etti.

İsveç'in Umea kentindeki Energi Arena'da oynana karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan konuk ekip OGM Ormanspor, ilk çeyreğini 31-11 önde kapattığı mücadelenin devre arasına 53-25 skor üstünlüğüyle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını artıran OGM Ormanspor, üçüncü periyotunu 76-52 önde geçtiği karşılaşmayı 109-65 kazandı.

OGM Ormanspor'da maçı 28 sayıyla tamamlayan Arike Ogunbowale, maçın en skorer oyuncusu oldu.

basketbol, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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