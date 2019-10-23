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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

46 dakika önce

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 2. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Çekya temsilcisi KP Brno'yu 88-63 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 2. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Çekya temsilcisi KP Brno'yu 88-63 mağlup etti.

Bu sonuçla BOTAŞ, kupadaki 2. galibiyetini aldı. KP Brno ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Brno Şehir Salonu'nun ev sahipliği yaptığı maça iyi başlayan BOTAŞ, ilk periyodu 24-14 önde tamamladı. BOTAŞ, soyunma odasına 41-30 üstün gitti.

Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan BOTAŞ, üçüncü çeyreğini 62-45 önde geçtiği karşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmada 30 sayı kaydeden BOTAŞ'ın ABD'li oyuncusu Kelsey Mitchell, galibiyette başrol oynadı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:58 Kaynak: AA
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