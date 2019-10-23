Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan ACS Sepsi, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadayı 78-62 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, kupadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.

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