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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

41 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, kupadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı.

Sepsi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 önde tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına 42-31 önde gitti.

Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan ACS Sepsi, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadayı 78-62 kazandı.

Galatasaray, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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