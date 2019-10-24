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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

54 dakika önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Ervin Koci (Arnavutluk), Ori Shalhavi (İsrail)Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 5, Anderson 35, Snytsina 12, Bahar Çağlar 13, Middleton 2, Elif Bayram 5, Egesu Kurtyemez, Melek Uzunoğlu 5, Elif Emirtekin, Melisa Korkmaz 2, Nisa Yalçın 2,...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Ervin Koci (Arnavutluk), Ori Shalhavi (İsrail)

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 5, Anderson 35, Snytsina 12, Bahar Çağlar 13, Middleton 2, Elif Bayram 5, Egesu Kurtyemez, Melek Uzunoğlu 5, Elif Emirtekin, Melisa Korkmaz 2, Nisa Yalçın 2, Yağmur Yıldız

MBA Moskova: Komarova 15, Psareva 8, Stolyar 9, Logunova 21, Leshkovtseva 13, Glonti 16, Evdokimova 1, Sapova 13

1. Periyot: 11-30

Devre: 37-53

3. Periyot: 65-74

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş TRC İnşaat, konuk ettiği Rus ekibi MBA Moskova'ya 96-81 mağlup oldu.

Bu sonuçla, MBA Moskova grupta 2'de 2 yaparken, siyah-beyazlılar ise ikinci karşılaşmasından da yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden etkili bir başlangıç yapan MBA Moskova, oyunun iki yönünde de etkisiz kalan Beşiktaş TRC İnşaat karşısında ilk çeyreği 30-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta da farkı koruyan Rus ekibi, soyunma odasına 53-37 üstün girdi.

İkinci yarıya oldukça etkili başlayan Beşiktaş TRC İnşaat, 13-0'lık seri yakalayarak farkı 25. dakikada 2 sayıya indirdi: 54-56. Bu dakikadan sonra yeniden farkı açan MBA Moskova, final periyoduna 74-65 önde gitti.

Son çeyrekte farkı tekrar çift hanelere çıkaran Rusya temsilcisi, karşılaşmayı 96-81 kazandı.

Beşiktaş TRC İnşaat, gruptaki üçüncü maçında 31 Ekim Perşembe günü deplasmanda Kosova temsilcisi Mabetex Prishtina ile karşı karşıya gelecek.

Arnavutluk, Beşiktaş, Karadağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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