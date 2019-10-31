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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

7 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Artego'ya 79-75 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Artego'ya 79-75 yenildi.

Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 16-16 beraberlikle tamamlandı. İlk yarıyı 39-38 geride tamamlayan Galatasaray, 3. periyot sonunda 64-56 üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, son periyotta hücumda etkisiz kalınca karşılaşmadan 79-75 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla grubundaki ikinci yenilgisini aldı.

Galatasaray, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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