Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
7 saat önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Artego'ya 79-75 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Artego'ya 79-75 yenildi.
Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 16-16 beraberlikle tamamlandı. İlk yarıyı 39-38 geride tamamlayan Galatasaray, 3. periyot sonunda 64-56 üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, son periyotta hücumda etkisiz kalınca karşılaşmadan 79-75 mağlup ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla grubundaki ikinci yenilgisini aldı.
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