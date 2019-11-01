Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 3. maçında Kosova temsilcisi Mabetex'si 95-58 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 3. maçında Kosova temsilcisi Mabetex'si 95-58 yendi.
Priştine Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-20 önde geçen siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 53-35 üstün gitti. Mücadelenin 3. periyodu sonunda 80-45 üstünlük yakalayan Beşiktaş TRC İnşaat, sahadan 95-58 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, grubundaki ilk galibiyetini elde etti.
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