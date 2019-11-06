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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

7 saat önce

Salon: Sait ZarifoğluHakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Maden Lucic (Karadağ), Natalie Galik (İsrail)OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 13, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Bilgiç 14, Ogunbowale 33, Naile Çırak 6, Yeliz Doğan 2, Damla Gezgin 9, Öykü Taşkın 3, Ladin Özel 3, Aysel Esila AtamanA3...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Maden Lucic (Karadağ), Natalie Galik (İsrail)

OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 13, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Bilgiç 14, Ogunbowale 33, Naile Çırak 6, Yeliz Doğan 2, Damla Gezgin 9, Öykü Taşkın 3, Ladin Özel 3, Aysel Esila Ataman

A3 Basket: Radocaj 11, Pelander 5, Drummer 16, Lawrence 6, Brown 15, Ivezic 2, Edholm, Hansson 4, Delbro, Mbdig

1. Periyot: 27-18

Devre: 50-32

3. Periyot: 79-47

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i 99-59 mağlup etti.

Karşılaşmaya hücumda etkili oyunuyla başlayan OGM Ormanspor, ilk periyodu 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de etkili hücumlarını sürdüren ve Pelin Bilgiç ile boyalı alandan üst üste sayılar bulan OGM Ormanspor, soyunma odasına 50-32 önde gitti.

Hızlı hücumlarla basketler üretmeye devam eden OGM Ormanspor, savunmada Paris, hücumda da Ogunbowale ile etkili oldu ve üçüncü periyodu 32 sayı farkla 79-47 önde bitirdi.

Son çeyrekte farkı daha da açan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 99-59 kazandı ve C Grubu'nda 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Azerbaycan, Karadağ, İsrail, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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