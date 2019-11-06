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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

7 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İsveç temsilcisi Lulea BBK'yı 72-67 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İsveç temsilcisi Lulea BBK'yı 72-67 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray 2. galibiyetini aldı. Lulea BBK ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Lulea Enerji Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ilk çeyreğini Galatasaray, 22-17 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 37-28 üstün gitti.

Galatasaray, üçüncü çeyreğini 54-53 önde geçtiği karşılaşmadan 72-67 galip ayrıldı.

Galatasaray, basketbol, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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