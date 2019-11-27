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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Polonya'nın CCC Polkowice takımına 75-55 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Polonya'nın CCC Polkowice takımına 75-55 yenildi.

Polkowice kentindeki Şehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-11 önde tamamlayan OGM Ormanspor, devre arasına da 34-31 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan ve skor üstünlüğünü yakalayan CCC Polkowice, üçüncü çeyreğini 52-42 önde bitirdiği mücadeleden 75-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Danielle Marie Robinson, 27 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. OGM Ormanspor'da Courtney Paris'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla CCC Polkowice, gruptaki 3. galibiyetini, OGM Ormanspor ise ilk yenilgisini yaşadı.

basketbol, Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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