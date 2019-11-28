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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda İsveç ekibi A3 Basket'i 83-80 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda İsveç ekibi A3 Basket'i 83-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Bellona Kayseri Basketbol, grupta 3. galibiyetini aldı. A3 Basket ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Umea kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini A3 Basket, 20-17 önde tamamladı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bellona Kayseri Basketbol, soyunma odasına 43-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapattı ve final periyoduna 59-59 eşitlikle gidildi. Son periyotta daha az hata yapan Bellona Kayseri Basketbol, karşılaşmadan 83-80 galip ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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