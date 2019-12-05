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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2WBC Enisey: Abaidullina...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Antakya

Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2

WBC Enisey: Abaidullina 15, Kolosovskaia 19, Kiryanova 5, Marchenkova 13, Linskens 6, Tarasova, Mc Cray 13, Koizar 15

1. Periyot: 25 - 19

Devre: 48- 47

3. Periyot: 72 - 67

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın WBC Enisey takımını 92-86 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Karadağ, Romanya, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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