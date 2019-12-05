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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında BOTAŞ, konuk ettiği Polonya temsilcisi InvestInTheWest ENEA'ya 34 sayı farkla 83-49 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında BOTAŞ, konuk ettiği Polonya temsilcisi InvestInTheWest ENEA'ya 34 sayı farkla 83-49 yenildi.

Başkent Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 geride kapatan BOTAŞ, devre arasına da 37-30 geride girdi. BOTAŞ, üçüncü çeyreğini 61-37 geride geçtiği maçı 83-49 kaybetti.

Süre alan 9 basketbolcunun 5'inin skor ürettiği BOTAŞ'ta Melis Gülcan 16, Marina Bas 15, Quanitra Hollingsworth 13, Cansu Köksal 3, Büşra Akbaş ise 2 sayı ile maçı tamamladı. Dört oyuncusu çift haneli skor üreten konuk takımda Cheridene Green 20 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sonuçla BOTAŞ, gruptaki 3. yenilgisini yaşadı. Polonya ekibi ise 3. galibiyetini aldı. A Grubu'nda 6. hafta sonunda 4 takım da 3 galibiyete ulaştı. BOTAŞ, averajla ikinci sırada yer buldu.

İki takım arasında Polonya'da oynanan ilk maçı da InvestInTheWest ENEA 72-67'lik skorla kazanmıştı.

basketbol, Polonya, Ankara, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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